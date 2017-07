Viele Veranstaltungen laden ein

Freundliche Atmosphäre und großes Angebot beim Stadtfest

Langenhagen. Das Stadtfest Langenhagen zählt mittlerweile zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt Langenhagen und wird seine Besucher auch dieses Jahr wieder mit seinem hochwertigen Angebot und seiner freundlichen Atmosphäre bestens unterhalten.Auf drei Bühnen im Rathaus-Innenhof und dem Marktplatz laden Live-Musik und eine Disco in der Ostpassage die Langenhagener und Freunde aus dem Umland zum Feiern auf dem 3-tägigen Stadt- fest vom 14. bis 16. Juli 2017 zum Mitmachen ein. Kleinkünstler, Artisten, Musiker und Bands bieten den Besuchern ein Programm für alle Generationen. Auch am Sonntag können die Besucher den Besuch des Stadtfestes mit einem Einkaufsbummel verbinden - für das CCL gilt an diesem Tag: ver- kaufsoffener Sonntag!Die Veranstalter legen auch in diesem Jahr wieder großen Wert darauf, besonders ortsansässige Betriebe und Künstler der Region in das Gesamtkonzept einzubinden. Zudem werden für Familien (und ganz besonders die kleinen Besucher) eigene individuell gestaltete Programme, beispielsweise einem speziellen Kinderland mit Kinderdisko, Mini-Playback-Show, der beliebten Dogdance-Mitmach- Show der AmericanDanceCocker, einem Kasperletheater, zwei „echten“ Prinzessinnen (die Schwes- tern Anna und Elsa aus der „Eiskönigin“) mit eigener Bühnenshow und einer Menge weiterer Über- raschungen sowie vielen weiteren Attraktionen für Groß und Klein angeboten. Auch die Uestra ist neben anderen ortsansässigen Unternehmen wieder sind mit dabei.Regional und familienfreundlich wie das gesamte Rahmenprogramm sind natürlich auch die vielfälti- gen Show- und Musikangebote. Die Region wird in diesem Jahr vertreten durch Leon Braje, den viele sicher aus „The Voice of Germany“ kennen, durch die CCR Coverband Green River Gang, die Grup- pe „Pick Of The Punch“ und anderen Größen der Region. Der Platz reicht hier nicht aus, um alle zu nennen, auf der Webseite www.stadtfest-langenhagen.de sind aber alle Akteure aufgeführt.Aber auch die ganz großen Namen sind wieder vertreten - wer kennt nicht die Country-Legende Larry Schuba, der mit seiner Band Western Union große Hits gelandet hat wie „Transit Cow- boy“, „Auf der Autobahn“, „Bi-Ba-Baby“, Wir gehören doch zusammen“ und viele mehr. Oder Geier Sturzflug (Bruttosozialprodukt, Besuchen Sie Europa), deren Hit „Pure Lust am Leben“ beim diesjährigen „Rock am Ring“ zu einem spontanen Protestlied gegen den Terrorismus wurde.Und last but not least sorgt auch in diesem Jahr die beliebte Brunnendisko in der Ostpassage für zusätzliche Stimmung. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist selbstverständlich frei, mitzubringen sind nur gute Laune und viel Spaß an richtig guter Musik und Unterhaltung!