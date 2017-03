Vier Langenhagener Teams stehen zur Wahl

Sportlehrung im Internet läuft noch bis zum 26. März

Langenhagen (ok). Das ist neu in diesem Jahr. Die "Mannschaft des Jahres" für die Sportlerehrung am 29. März wird in einem Voting über die Internetseite der Stadt Langenhagen (www.langenhagen.de) ermittelt. Zur Wahl stehen vier erfolgreiche Teams, die der Sporting Langenhagen im Vorfeld ermittelt hat. Und zwar sind mit von der Partie: die Torball-Damen von der BSG Langenhagen, die Fußball-Juniorinnen vom DJK Sparta Langenhagen, die Jungsenioren der Altersklasse 35 im Golfclub Langenhagen und die Vorderlader-Pistolen-/Revolvermannschaft des Schützenvereins Langenhagen. Die Mannschaften haben sich durch ihre sportlichen Leistungen auf Landes- oder sogar auf Bundesebene qualifiziert. Die Abstimmung läuft noch bis zum 26. März; der Sieger wird bei der Ehrung am 29. März bekannt gegeben. In der ersten Woche wurden mehr als 2.300 Stimmen abgegeben, unter anderem auch aus Australien, Brasilien oder Südafrika. Hier die vier Teams im Porträt:Die Jungsenioren-Mannschaft des Golfclub Langenhagen ist niedersächsischer Meister . Am 1. Oktober kamen im Golfpark Steinhuder Meer in Mardorf die vier besten Jungseniorenmannschaften (Altersklasse 35) aus Niedersachsen zusammen. Im "Final Four“, dem finalen Event der Jungseniorenliga, wurde der niedersächsische Meister ausgespielt. Nach den Ligaergebnissen hatten sich, neben dem Golfclub Langenhagen, der Oldenburgische Golfclub (Titelverteidiger), der Golfclub Wümme und das Team vom Golfclub Gleidingen qualifiziert.Am Vormittag setzte sich der GC Langenhagen mit einem 4,5:1,5 gegen den Golfclub Wümme durch und stand somit im Finale. Am Nachmittag wurde dann der amtierende Niedersachsenmeister Golfclub Oldenburg in einem spannenden Match (Entscheidung erst auf dem letzten Loch) mit insgesamt 3,5:2,5 geschlagen: der erste Meistertitel für den Golfclub Langenhagen war erreicht. Die Jungseniorenmannschaft hat das erste mal am "Final Four" teilgenommen und gleich bei der ersten Teilnahme den Titel gewonnen. Das Team besteht aus Captain Michael Wegner und den Spielern Yves Nottebrock, Niels Bergmann, Nasser Zolfaghari, Steffen Engelhardt, Andreas Kuhlemann, Thomas Beneke, Peter Butt und neu in 2017 Carry Uy. Insgesamt spielen sie bereits seit Jahren sehr erfolgreich zusammen. In die erste Liga sind sie vor drei Jahren aufgestiegen und haben sich seitdem sehr gut etabliert. Dabei zeichnet sie wie auch die meisten anderen Mannschaften des Golfclub Langenhagendas großartige Teamgefühl aus.Das Training besteht hauptsächlich aus dem gemeinsamen Spiel und ausgewählten Trainingssession. Die Mannschaft tritt auch bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse 35 an Dort wurde sie in den vorigen vier Jahren bereits regelmäßig die beste Mannschaft aus Niedersachsen. Für 2017 hat sich das Team eine Platzierung unter den ersten Fünf vorgenommen.Eine besondere Herzensangelegenheit ist die Jugendförderung im Golfclub Langenhagen, die bereits im Grundschulalter beginnt.Damenfußballmannschaft DJK SpartaIn der Saison 2015/2016 stellte DjK Sparta Langenhagen eine Neuner-A-Juniorinnenmannschaft sowie eine Siebener-Frauenmannschaft. „Beide“ Teams traten jedoch fast mit demselben Kader an. Im Fußball, bei den A-Juniorinnen gibt es laut Regelwerk keine Festspielregelung. So konnte der Kader an vier Wettbewerben teilnehmen (jeweilige Meisterschaft, sowie jeweilige Pokalrunde). Diese Mannschaft hat schlussendlich alle vier Wettbewerbe gewinnen können. Sie ist demgemäß zwei Mal Meister und zwei Mal Pokalsieger geworden – also doppelter Double-Sieger. Als wäre dies nicht herausragend genug, blieb die Mannschaft 42 Spiele in Folge ungeschlagen. Sparta Langenhagen ist besonders stolz, dass diese Mannschaft trotz „vier Hochzeiten“ alle Wettbewerbe erfolgreich abschließen konnte. Sie sind eigentlich ein Team, doch bei den Pokalendspielen der A-Juniorinnen und Frauen am Sonntag in Mellendorf musste sich die Mannschaft von Sparta Langenhagen aufteilen. Aber auch diese Herausforderungen meisterten die Sparta-Frauen...Nach 40 Pflichtspielen ohne Niederlagen hatte Sparta Langenhagens Trainer Ingo Schmeißer erstmals Sorgen, dass alles gut gehen wird. Die von ihm betreuten A-Juniorinnen und Frauen hatten die gesamte Saison als ein Team absolviert.Nun standen beide im Kreispokalfinale, direkt hintereinander und keine Spielerin durfte doppelt auflaufen. Doch die Sparta-Frauen meisterten auch diese Herausforderung und holten nach den Staffelsiegen auch beide Pokale nach Langenhagen – so zu sagen das Doppel-Double. „Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft“, sagte Schmeißer.Weil der Trainer vor dem Finalsonntag in Mellendorf noch zwei Spielerinnen reaktivieren konnte und kaum jemand abgesagt hatte, waren beide Teams so gut besetzt, dass Schmeißer sogar hin und wieder wechseln konnte.Aber schon im ersten Spiel wurde es richtig schwer. Im Neuner-A-Juniorinnen-Finale gegen den Nachbarn aus Godshorn lag Sparta zur Pause mit 1:2 hinten. „Die Mädchen kennen sich aus der Liga und aus der Schule. Und Godshorn wurde mit jedem Spiel in dieser Saison stärker gegen uns“, sagte Schmeißer.Nächste Saison tanzt der Trainer mit seinen Frauen nicht mehr auf zwei Hochzeiten. Aus zwei formell gemeldeten Teams wird eins: Mit einer Elfer-Mannschaft versucht Sparta zunächst in der Kreisliga sein Glück: „Wir sind inzwischen 22 Frauen und eine richtig gute Gemeinschaft geworden“, sagte Schmeißer.Torball-Damen Behinderten-Sportgemeinschaft LangenhagenDas Besondere an der Sportart ist , dass die Ohren die Augen ersetzen.Die Damenmannschaft der BSG Langenhagen besteht zurzeit aus fünf Spielerinnen, einem Maskottchen als Glücksbringer und dem Trainer.Cornelia Baxmann (44), Katharina Saß (57), Alexandra Ohm (41), Anna-Lena Rinne (19), Anna Abeln (19), Maskottchen Macky und Trainer Martin Beck (Trainer) aus Langenhagen. Bei Deutschen Meisterschaften landete die Mannschaft oft auf dem Treppchen.Torball ist die bekannteste Mannschaftssportart, die von Blinden und Sehbehinderten gespielt wird, bei der inzwischen aber auch Sehende auf nationaler Ebene mitspielen dürfen. Die Torballspielerinnen und Torballspieler sind ausschließlich auf ihr Gehör angewiesen.Alle tragen eine lichtundurchlässige Dunkelbrille, damit Chancengleichheit zwischen Spielerinnen mit und ohne Sehrest besteht. Torball wird mit einem 700 Gramm schweren Klingelball gespielt. Durch sein Geräusch können ihn die Aktiven jeweils genau orten. Geräusche außerhalb des Spielfeldes sind irritierend.Vorderladermannschaft des SV LangenforthIn den vergangenen Jahren hat sich ein Wandel im Sportschießen vollzogen. Eine Angleichung an andere Sportarten, verbunden mit einer medienwirksamen Darstellung des Sportschießens. Die Folge hiervon ist ein Zusammenschluss von leistungsstarken Schützen zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft.Davon hat auch die Sparte Vorderlader profitiert, indem Bekanntschaften aus dem Landeskader Vorderlader genutzt wurden. Die Schützen kennen sich, kennen ihre Leistungsstärke und harmonisieren als Team. Die neue Heimat, der SV Langenforth, war eine logische Konsequenz. Durch seine zentrale Lage, dem Bekanntheitsgrad als Trainingsstand des Landeskader und Ausrichter der Landesmeisterschaft werden hier optimale Bedingungen geboten. Ein Zusammenschluss, der den SV Langenforth wieder in die Erfolgsspur gebracht hat.Die Mannschaft mit den Schützen Wilfried Kretschmer, Ralph Dammann und Rudolf Matschke gewann im Sportjahr 2016 alle Mannschaftswettbewerben bei der Landesverbandsmeisterschaft gewinnen.Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft wurde mit dem sechsten Platz (Perkussionspistole) abgeschlossen. Weitere Erfolge für diese Mannschaft sind vorprogrammiert.