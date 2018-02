Vier Männer aus vier Kulturkreisen

"Kino für Toleranz" am Mittwoch, 21. März, im Cinemotion

Langenhagen (ok). Der 21. März ist ein Tag in Sachen Toleranz, es ist der Tag gegen Rassismus, der einst wegen des Massakers in Sharpeville in Südafrika im Jahre 1960 ins Leben gerufen worden ist. Mittlerweile sind es viele Veranstaltungen zu dem Thema, die deutschlandweit laufen, in diesem Jahr 795. Sie laufen alle in den internationalen Wochen gegen Rassismus, die in diesem Jahr vom 12. bis 25. März stattfinden. In Langenhagen läuft aus diesem Anlass am Mittwoch, 21. März, das "Kino für Toleranz" im Cinemotion an der Walsroder Straße. Los geht es mit einem Sektempfang und einer Begrüßung des stellvertretenden Bürgermeisters Willi Minne, bevor der syrische Fotograf Adnan Sharbaji seine neue Foto-Ausstellung präsentiert. Sharbaji hat sich auf Porträts in Alltagsszenen spezialisiert. Die Bilder werden eine Woche lang im Cinemotion zu sehen sein. Musikalisch führt der Langenhagener Singkreis unter der Leitung von Sabine Spieker durch den Abend. Der Chor hat schon einen Kanon in verschiedenen Sprachen angekündigt. Und dann können sich die Besucher auf den Film "Monsieur Claude und seine Töchter" freuen, der die Thematik des Tages auf lustige Art und Weise darstellt. Denn: Die vier Töchter verlieben sich allesamt in Männer aus verschiedenen Kulturkreisen, was für eine Menge Turbulenzen sorgt. Der Eintritt zu dem außergewöhnlichen Kinoabend ist frei, eine Anmeldung unter integration@langenhagen.de bis zum 14. März aber erforderlich. Denn: Die Plätze für die französische Familienkomödie sind auf 15ß begrenzt.