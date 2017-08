VHS-Semesterauftakt mit Ringelnatz

Langenhagen. Virtuose Wortakrobatik zum Semesterauftakt: Das neue VHS-Semester startet am Freitag, 1. September, um 19 Uhr im daunstärs mit einer musikalischen Lesung zu Joachim Ringelnatz (1883-1934). Unter dem Titel „Mein richtiges Herz, das ist anderwärts“ rezitiert Frank Suchland Texte des Dichters und erzählt aus dessen spannender Biografie. Ringelnatz schrieb viele eindrucksvolle, komisch-melancholische, oft auch skurrile Gedichte. Neben dem Schreiben versuchte er sich in mehr als 30 Berufen, in denen er allerdings immer wieder scheiterte, und lebte ein unstetes, vielseitiges und doch tragisch kurzes Leben.Suchland lässt Freunde und Zeitzeugen zu Wort kommen, berichtet von heiteren und traurigen Augenblicken und liest dazu berühmte, aber auch weniger bekannte Zeilen des bewunderten und ab 1933 mit Auftrittsverbot belegten Schriftstellers.Stephan Winkelhake begleitet den Abend am Klavier. Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.