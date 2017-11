Vögel suchen ein Zuhause

NABU bietet Tipps und Anleitungen zum Nistkastenbau

Langenhagen. Im Winter machen sich nun die Vogelschützer daran, neue Nistkästen für die nächste Saison zu bauen. Das Bauen und Anbringen von Nistkästen gehört zu den festen Bestandteilen aktiver Naturschutzarbeit vor Ort. „Künstliche Nisthilfen sind da sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind, oder weil an Gebäuden geeignete Brutnischen fehlen“, so die NABU-Meldung. Zudem mache das Bauen von Nistkästen einfach Spaß und eignee sich darum auch hervorragend, um Kinder und Jugendliche mit Tieren und deren Lebensweise vertraut zu machen. Ein voll ausgebuchter Nistkasten ist allerdings nur dann zu erwarten, wenn der Garten naturnah gestaltet ist und die Vögel entsprechend Nahrung finden.Nistkästen erfüllen übrigens auch in dieser Jahreszeit wichtige Aufgaben. Sie sind sogar in manchen Fällen richtige Lebensretter „Ob Meisen, Kleiber, Eichhörnchen und Schmetterlinge – selbst die wetterbeständigsten Outdoor-Profis schätzten eine warme Schlafstube“, lässt der NABU wissen. Sind die Nistkästen bis jetzt nicht gereinigt, sollte die Reinigung erst wieder Ende Februar vorgenommen werden, um Überwinterer wie zum Beispiel den Siebenschläfer nicht zu stören. Die Gefahr der Übertragung von Parasiten durch alte Nester sei geringer als der Nutzen eines warmen Unterschlupfes für die Tiere.Da Vögel mit 39 bis 42 Grad ständig eine höhere Körpertemperatur als Säugetiere aufrecht erhalten müssen, verbrennen sie in der kalten Jahreszeit viel Körperfett. Dadurch verlieren sie schnell an Gewicht und sind oft geschwächt. Eine kalte Nacht auf einem schutzlosen Zweig kann ihnen da manchmal zum Verhängnis werden. Sperlinge bauen deshalb regelrechte Winternester, in die sie sich bei Frost einkuscheln. Von Zaunkönigen weiß man, dass sie sich im Winter gegenseitig in Nistkästen wärmen.Der NABU hält eine 30-seitige Bauplansammlung für Nistkästen aller Art bereit. Sie kann zusammen mit der Farbbroschüre 'Vögel im Garten' gegen Einsendung von fünf Euro bestellt werden: NABU Niedersachsen, Kennwort: Nisthilfen, Alleestr. 36, 30167 Hannover.