Frauenkulturfest in der Volkshochschule

Langenhagen. Am Freitag, 9. März, findet im VHS-Treffpunkt das Frauenkulturfest statt. Um 17.30 Uhr wird die Ausstellung „Häutungen“ mit Werken der Künstlerin Rosemarie Gaede eröffnet. Bei ihren Bildern geht es um die Faszination des Morbiden, des Verfalls und der Verwandlung, den Grenzen des Lebens und um verlorene Erinnerungen.Um 18 Uhr stellt die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin Bärbel Kerber ihr Buch „Das innere Korsett“ vor. Dass Frauen trotz bester Qualifikationen oft nicht vorankommen, liegt laut Kerber und ihrer Mitautorin Gabriela Häfner an den Rollenklischees, die ihnen immer noch von klein auf anerzogen werden. Welche Macht die allgegenwärtigen Rollenbilder haben, wie sie Frauen ausbremsen und bereits Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein schwächen, soll in diesem Vortrag aufgedeckt werden. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Ende des Vortrags erwartet die Anwesenden ein Büffet.Die Kabarettistin Karin Zimny lädt um 20 Uhr zu ihrem Programm „Dirndlalarm“ ins daunstärs. Vom Dirndlfieber gepackt, schlüpft die dünne Ruhrpottkomödiantin begeistert in die üppige heimische Tracht, nimmt kein Blatt vor den Mund und hält mit ihren weißblonden Geschichten alle auf Trab. Sie begeistert mit einer eindrucksvollen Stimme und einem ebenso erstaunlichen Musikrepertoire aus Evergreens und Popsongs. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten für die Lesung und das Kabarett gibt es in der VHS-Geschäftsstelle im Eichenpark, in der Buchhandlung C. Böhnert sowie ggf. an der Abendkasse.