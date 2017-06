Vom Eichensplintkäfer befallen

Pyramideneiche auf Friedhof wird gefällt

Langenhagen. "Eine Pyramideneiche auf dem Friedhof Imhoffstraße muss gefällt werden", so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Baum sei vermutlich aufgrund eines Pilzbefalls abgestorben und in der Folge vom Eichensplintkäfer besiedelt worden. Dabei handelt es sich um eine Borkenkäfer-Art, die in den Rinden von Bäumen sogenannte Brutsysteme anlegt.Um zu verhindern, dass der Eichensplintkäfer Bäume nahe der Pyramideneiche befällt, werden die Mitarbeiter der städtischen Abteilung „Stadtgrün und Friedhöfe“ abwarten, bis die Käfer ihre Eier abgelegt haben, um dann den Baum zu fällen und anschließend häckseln zu lassen. Durch das Zerkleinern soll die Käferbrut ohne Chemie zerstört werden.