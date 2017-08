Von Arabisch bis Spanisch

Sprachkurse an der VHS beginnen

Langenhagen. Ab Donnerstag, 7. September, beginnen an der VHS je ein Anfängerkurs in Arabisch, Italienisch und Spanisch. In allen drei Kursen sind für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse aktuell noch Plätze frei.Dies gilt auch für weitere, schon ab Montag, ab 4. September, beginnenden Kurse des acht Fremdsprachen umfassenden VHS-Programms. Für die Mehrzahl dieser Kurse sind allerdings unterschiedlich umfangreiche Vorkenntnisse erforderlich.Wer noch etwas Zeit hat, kann auch ab Mitte Oktober einen Französisch- oder Englisch-Anfängerkurs besuchen.Vor der Anmeldung gibt es eine telefonische Beratung unter der Nummer (0511) 73 07 97 08.