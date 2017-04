Von Martin Luther bis Bob Dylan

Bücherei der Matthias-Claudius-Gemeinde bietet eine breite Palette an Literatur an

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Wer sagt denn bloß, dass es in einer kirchlichen Bibliothek nur geistliche Literatur gäbe? In der Bücherei im ersten Obergeschoss des Gemeindehauses in der Matthias-Claudius-Gemeinde ist das jedenfalls nicht vorbei. Zwar ist auch ein „Kirchentisch“ aufgebaut und passend zum Reformationsjubiläum gibt es in diesem Jahr auch eine Martin-Luther-Kiste. Aber: „Wir haben zum Beispiel auch eine Bob-Dylan-Kiste“, sagt Büchereimitarbeiterin Nicole Eckleben. Und zwar mit Musik, DVDs und einer Biografie des Literaturpreisträgers. In der Bücherei gibt es eigentlich alles, was das literarische Herz begehrt, das umtriebige Bücherei-Team ist auch immer bemüht, Neuigkeiten im Angebot zu haben. „Gerade aktuell von der Leipziger Buchmesse“, sagt Susann Lichterfeld, die auch in der Bücherei mithilft und die Grundschule in Kaltenweide obendrein noch mit Büchern versorgt. „Die Was-ist-was-Bücher sind da der große Renner“, erzählt Susann Lichterfeld. Krimis, Sachbücher, Kinderbücher wie Leo Lesemaus und Conny, auch Leselernbücher in mehreren Sprachen – die Palette ist groß. Natürlich auch für Jugendliche, zum Beispiel mit Warrior Cats. Dazu noch DVDs, Hörbücher und Gesellschaftsspiele. „Wir gehen bei unseren Bestellungen auch gern auf die Wünsche unser Leserinnen und Leser ein“, sagt Susann Lichterfeld. Wer sich gern mal selbst umschauen möchte. Die Öffnungszeiten: dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr. Wer sich vorab informieren möchte, kann gern auch die Telefonnummer (0511) 97 33 99 83 anrufen.