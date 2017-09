Von Mendelssohn bis West Side Story

Cantamus am 17. September zu Gast in der Liebfrauenkirche

Langenhagen. Am Sonntag, 17. September, ist der gemischte Chor Cantamus Kirchhorst in der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße, zu Gast. Konzertbeginn ist 17 Uhr.Der gemischte Chor Cantamus aus Kirchhorst ist in Isernhagen längst eine Garant für niveauvolle, unverkrampfte und überraschende Chorkonzerte. Nach der gelungenen Konzertsaison 2016 machen die 45 Sängerinnen und Sänger nun in Langenhagen Station.„Noch einmal bitte!“ könnte man den italienischen Titel "Da capo" des Konzertes frei übersetzen. Und dementsprechend stehen auf dem Programm neben den Highlights aus den vergangenen Jahren auch Neu-Einstudierungen so unterschiedlicher Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Billy Joel. Geschickt und einfühlsam gestaltet der Chor seine Programme, so dass die Mischung aus geistlichen a-cappella- Werken, Hits aus der „West Side Story“, ironischen Volksliedbearbeitungen oder auch wunderschönen Kunstlied-Sätzen von den ersten Tönen an überzeugt. Am Klavier begleitet den Chor der hannoversche Jazzpianist Markus Horn, die Leitung hat Martin Schulte. Der Eintritt ist frei. Der Chor bittet um eine Spende zur Deckung der Kosten. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.cantamus-chor.de.