Von Renaissance bis Romantik

Konzert des Saxophonquartetts Hannover in der St.Paulusgemeinde

Langenhagen. Die St. Paulusgemeinde lädt ein zu einem Konzert der vier Saxophonisten des Saxophonquartetts Hannover für Sonntag,4. März um 18 Uhr in der Kirche der Gemeinde.Die vier professionellen Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere die Vielseitigkeit dieses Instruments herauszustellen. Das Ensemble sticht musikalisch hervor durch sein ausgewähltes und zum Teil exklusives Repertoire. Mit viel Spaß an frischen Klängen und Unterhaltung auf hohem Niveau verwischt das Quartett dabei die Grenzen zwischen den musikalischen Genres und vermag durch die klangliche Vielfalt des Saxophons den Zuhörer ins Staunen zu versetzen. De Musiker entführendie Zuhörer in unterschiedliche Zeiten und Klangräume: Die Bandbreite reicht von der Renaissance über die Klassik und Romantik bis hin zu Jazz, Pop und Neuer Musik. Alle vier Musiker sind Absolventen eines Musik- oder Musikpädagogikstudiums. Sie leben in und um Hannover, spielen in verschiedenen Ensembles und sind als Musikpädagogen tätig. Ihre langjährige, internationale Erfahrungsbreite reicht von kammermusikalischen Ensembles und kleinen Jazzbesetzungen über Ska- und Soulbands bis hin zu Big Bands und sinfonischen Orchestern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.