Voneinander profitiert

Sonntags-Shopping im CCL

Langenhagen (dl). Die dem Einzelhandel zur Verfügung stehenden Tage für die Sonntags-Öffnung sind mittlerweile nicht nur stark begrenzt und reglementiert, sondern in der Regel mit Events von überregionaler Bedeutung verknüpft, wie es aktuell mit dem Langenhagener Stadtfest der Fall ist. Es scheint aber offensichtlich, dass beide Veranstaltungen voneinander profitieren können. Der Andrang auf dem Marktplatz einerseits als auch im ganzen City Center spricht durchaus für diese These, die auch von den Veranstaltern geteilt wird. Darüber hinaus haben sich die verkaufsoffenen Sonntage im CCL zu einem beliebten Familientag entwickelt, mit der Möglichkeit, einmal entspannt und weitgehend stressfrei gemeinsam einkaufen zu können. Noch dazu, wenn man dabei noch gut unterhalten wird. Dafür sorgte der Flugkapitän auf Stelzen mit seinen drei reizenden Flugbegleiterinnen, den Comedy-Stewardessen, die frech, schlagfertig und mit himmlischem Wortwitz die Passagiere in kürzester Zeit auf ihre humoristische Reiseflughöhe brachten.. In der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle gab es übrigens leckeres Eis.