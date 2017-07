Vor Gefängnis bewahrt

Delikte am Flughafen

Langenhagen. Jetzt wurde ein 32-jähriger Deutscher bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Antalya/Türkei ermittelt und festgenommen. Gegen den Betroffenen bestanden gleich zwei Haftbefehle wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis/vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr sowie Erzwingungshaft nach begangener Ordnungswidrigkeit. In beiden Fällen wendete die informierte Familie des Betroffenen durch Einzahlung von 1.700 Euro den Antritt der 110 - tägigen Ersatzfreiheitsstrafe oder 30 - tägigen Erzwingungshaft ab.Ein 57-jähriger belgischer Staatsangehöriger aus Izmir/Türkei kommend, hatte dagegen nicht so viel Glück. 2014 wegen Betrug zu einer Geldstrafein Höhe von 1.225 Euro verurteilt, hielt dieser die vereinbarten Teilratenzahlungen nicht ein und entzog sich im weiteren Verlauf der Strafvollstreckung. Auf Grund von Mittellosigkeit erfolgte die Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover zum Antritt einer 32 - tägigen Restersatzfreiheitsstrafe.Eine 25-jährige rumänische Staatsangehörige mit Flugziel Bukarest durch Einzahlung von 277 Euro (einschließlich Kosten) wendete die Vollstreckung ihres Haftbefehles mit einer zehntägigen Restersatzfreiheitsstrafe ab. 2015 wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt, hatte auch sie die Teilratenzahlungen eingestellt.Jetzt bewahrte die Schwester eines 28 - jährigen Deutschen mit Flugziel Istanbul ihren Bruder vor der Justizvollzugsanstalt. 2016 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt, bezahlte auch er diese nicht und entzog sich im weiteren Verlauf dem Antritt der somit fälligen 30 - tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.