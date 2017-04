Vorbereitung mit Stadl-Paura

Maibaum-Aufstellen und Party

Krähenwinkel (kr). Zwei Tage lang steht Krähenwinkel ganz im Zeichen der deutsch-österreichischen Freundschaft. Angesagt sind zwei ganz besondere Höhepunkte. Nach vier Jahren Pause geht am Freitag, dem 21. April, ab 16 Uhr auf dem Stadl-Paura-Platz zum achten Mal das mit Spannung erwartete Maibaum-Aufstellen über die Bühne, bei dem Kraft und Technik gefragt sind. Für Speis und Trank sorgen österreichischen Spezialitäten sowie die attraktive DRK-Kaffeestube. Für flotte Musik sorgen das „Young Spirit Orchestra“ und abends Siggi Dammeier. Hoch her geht es am Sonnabend, 22. April, ab 19 Uhr bei der großen Party im Dorfgemeinschaftshaus. Für Wahnsinnsstimmung wollen erneut „Die Guggis“ aus der Partnerschaftsgemeinde sorgen, die bereits beim Oktoberfest der CDU im vergangenen Jahr ein wahres Feuerwerk an guter Laune abgebrannt und dabei wahre Beifallstürme entfacht hatten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet 25 Euro, inklusive Musik und einem tollen Büfett. Karten sind ab sofort erhältlich beim Organisationschef Michael Hannemann, Telefon 0176 81981016, im Dorfgemeinschaftshaus, Telefon (0511) 77 84 04, und im Hofladen Schmidt-Nordmeier.