Vorwürfe am runden Tisch

AfD-Mitglieder kritisieren Thesenpapier

Langenhagen (dl). Es war schon ziemlich starker Tobak, den die AFD-Ratsfraktion in ihrer Kritik an der Initiative Offene Gesellschaft Langenhagen da bemühte. Sven Hoffmann, stellvertretender AFD-Fraktionsvorsitzender und Verfasser eines Schreibens an die Offene Gesellschaft, wirft dieser darin vereinfachende und populistische Äußerungen vor, mit denen sie eine vergiftete Stimmungsmache betreibe und Ressentiments gegen die AFD-Mitglieder schüre. Des weiteren sei die Offene Gesellschaft bestrebt, sich durch die Verwendung von Kampfbegriffen als alleinige Heilsbringer darzustellen. Sie sei somit populistisch, schüre zudem Ängste und schränke die Meinungsfreiheit ein. Auch die Kirche kriegt in diesem Zusammenhang ihr Fett ab. Diese schließe sich nach Meinung der AFD-Fraktion mit einzelnen Parteien zusammen und mische sich in die Politik ein. Der Unmut der AFD-Fraktion entzündet sich zum einen an dem von der Initiative entworfenen Thesenpapier, in dem sie sich für ein freies, gastfreundliches, demokratisches Europa einsetzt, für Toleranz, für ein Gemeinwesen ohne Hass, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und für die Freiheit der Gedanken, der Presse und der Wissenschaft. Zudem nimmt die AFD-Fraktion der Initiative übel, dass sie ihr zehn Punkte umfassendes Thesenpapier (die AFD ist namentlich darin nicht genannt) im Rahmen einer genehmigten Aktion an der Rathaustür angebracht hatte. Da dies während des Wahlkampfs geschah, vermutete Sven Hoffmann sogleich eine unzulässige Beeinflussung der Briefwähler, obwohl das Rathaus zum fraglichen Zeitpunkt geschlossen war. Nun entspricht es bekanntlich dem Wesen einer Partei wie der AFD, mit dem ganz großen Pinsel zu zeichnen, dennoch aber wollten die Mitglieder der Offenen Gesellschaft die gegen sie erhobenen Vorwürfe verständlicherweise nicht auf sich sitzen lassen und luden daher die Fraktion zu einem klärenden Gespräch ein, an dem neben Sven Hoffmann auch Achim Hinz und Marc Hinz teilnahmen. Um es vorweg zu nehmen: viel ist nicht dabei raus gekommen. Die AFD-Mitglieder konnten oder wollten die von ihnen erhobenen Vorwürfe offenbar nicht aufklären, so dass es im Grunde lediglich bei einem Austausch von Positionen und Meinungen blieb und bei der keineswegs neuen Erkenntnis, dass sich die AFD-Mitglieder in ihrem Selbstbild gerne als unverstanden, ausgegrenzt und als verfolgte Unschuld gerieren. Und das trotz der allzuoft diffamierenden und grenzüberschreitenden Radikal-Rethorik ihrer Parteioberen wie Gauland oder Weidel, welche sich im wesentlichen gegen Flüchtlinge, die Kanzlerin und das Parteien-Establishment richtet und bei der sie sich ganz gerne der Vorzüge einer demokratisch legitimierten Meinungsfreiheit bedienen. Andererseits verwahrten sich Sven Hoffmann, Marc Hinz und Achim Hinz dagegen, als rassistisch oder rechtsnational bezeichnet zu werden, sodass sich im Laufe des Gesprächs immer mehr die Frage stellte, ob sie nicht möglicherweise in der falschen Partei wären.