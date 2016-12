Warnung vor Böllern

Polizei ermittelt nach Straftatbestand

Langenhagen. Die Polizei warnt vor der Verwendung sogenannter Polen-Böller. In vielen Fällen sind diese schon durch ihre polnische Beschriftung zu identifizieren. Nur Feuerwerk, das von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassen ist und mit einem entsprechenden Prüfzeichen von der BAM versehen ist, darf in Deutschland verwendet werden. Weitergehende Hinweise zur Auszeichnung der Feuerwerkskörper sind im Internet zu finden.Wer nicht zugelassene Feuerwerkskörper verwendet, begeht eine Straftat nach $ 308 StGB (Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion). Die Polizei in Langenhagen wird jedem Hinweis nachgehen und entsprechende Verfahren einleiten.