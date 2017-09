"Was das Jägerherz schlagen lässt"

Hegermarkt zeigte ländliche Traditionen

Engelbostel (ls). Mit den ersten Zeichen des Herbstes und der fast abgeschlossenen Ernte bildete der Hegermarkt wieder den Auftakt in die kühlere Jahreszeit - nun zum achten Mal in Folge und entsprechend etabliert in Engelbostel. „Langsam aber sicher nähert sich unser Fest dem Ruf der Ortstradition“ sagt Mike Scheer, Organisator des Hegermarktes. Auf dem Hof Tegtmeyer in ländlichem Ambiente fühlen sich die Besucher wohl. Aussteller kommen jedes Jahr wieder, um unter dem Motto Jagd, alles rund um Natur, Kultur und Essen Angebote zu präsentieren. Zu bestaunen gab es atemberaubende Greifvögeln, vielfältige Gewürze, rustikal Gebackenes, Blumen und Jagdstücke. "Auf unserem Markt ist alles zu finden, was das Jägerherz höher schlagen lässt“, sagt Mike Scheer. Auch musikalisch passt sich das Fest dem Thema an. Mit Jagd- und Alphornklängen der Schützenbläser, der Eichrieder Musikanten und der Gruppe ‚Das große Freie‘ kommen in Engelbostel Wanderlust und Jagdfreude auf. Beginnend mit einem Gottesdienst marschierten Vereine und Verbände des Ortes im Umzug zum Festplatz, um unter dem Segen Gottes die Erntedank-Krone zu platzieren. Außerdem zeichnet der Schützenverein in diesem Rahmen auch Herbstmeister und Pokalsieger aus und ermittelt aus etwa 80 Schützen die Bürgerkönige des Ortes. Yannik Haster erschießt sich unter den Kindern, Justin Dahlke unter den Jugendlichen und Thomas Bretthauer unter den Erwachsenen den Königstitel derer im Ort, die keine Mitglieder des Schützenvereins Engelbostel sind. Bettina Auras, Bürgermeisterin des Ortes Engelbostel, zeichnet außerdem den Sieger der Gemeindekette aus, der in diesem Jahr gleich durch doppelte Zielsicherheit glänzte. Zum Hintergrund erklärt Mike Scheer: „Ralf Wagner, Mitglied des Schützenvereins und diesjähriger Träger der Gemeindekette, hat in der vergangenen Woche einen ganz besonderen Schuss erzielen können. Es gibt zahlreiche Orte in und um Langenhagen, in denen die historischen Aufzeichnungen vergangener Jagdgesellschaften auf keinen einzigen Schuss auf ein Wildschwein verweisen. Zu diesen Orten zählte bisher auch Stelingen. Hier herschte bislang keine Erinnerung daran, wann zuletzt ein Wildschwein gesichtet oder gar gestreckt werden konnte. Unser Schütze Wagner hat dort nun aber die Geschichte beeinflusst - und in der vergangenen Woche das erste Wildschwein seit nahezu unbestimmbarer Zeit geschossen.“