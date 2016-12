Weihnachtsmarkt in Schulenburg

Sonntag, 11. Dezember, ab 14.30 Uhr bei der Gastwirtschaft Rust

Schulenburg (ok). Bereits zum 13. Mal findet auf dem Hof der Gastwirtschaft Rust der Schulenburger Weihnachtsmarkt statt. Rund um den Weihnachtsbaum öffnen am Sonntag, 11. Dezember, um 14.30 Uhr die Weihnachtsstände und Buden. Höhepunkt für die Jüngsten ist natürlich der Besuch des Nikolaus, der kleine Geschenke verteilt. Aber auch die Großen kommen auf ihre Kosten. Handgefertigte Keramik und Kunsthandwerk an den Ständen bringt manche schöne Geschenkidee. Das Rote Kreuz in Schulenburg bietet Kaffee und Kuchen für soziale Zwecke an. Live-Musik mit dem Evergreen-Express ist angesagt, ein Duo mit Trompete und Saxophon. Und der Weihnachtsmann kommt natürlich auch.