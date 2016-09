Weihnachtsmusical on Ice

Proben ab 22. Oktober in der Eliakirche

Langenhagen. Auch in diesem Jahr dürfen die Kufen geschliffen, die Singstimmen geölt und die Lust am Schauspiel wieder belebt werden. Am Sonnabend, 22. Oktober, fangen die Proben des Weihnachtsmusicals an in der Eliakirche Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 33 um 9 Uhr. Die Aufführung am Heiligabend findet in der Langenhagener Eishalle an der Brüsseler Straße 1 statt. Eisläufer, Eistänzer, Sänger, Schauspieler und viele andere Mitwirkende werden gesucht. Oana Lehmköster aus Hannover sichert auch in diesem Jahr eine fachkundige Anleitung und Choreographie für die Eistänzer und Eistänzerinnen zu. Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren sind herzlich eingeladen. Die Proben finden sonnabends in der Eliakirche und das Eislauftraining montags in der Eishalle statt. Flyer mit einer Terminübersicht der Proben und einer Anmeldung können von der Webseite der Gemeinde www.elia-kirchengemeinde.de heruntergeladen werden.