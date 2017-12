Wenn der Hirte erzählt

Krippenspiel am Heiligen Abend in der Elisabethkirche

Langenhagen (ok). Natürlich steht die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem im Mittepunkt des Krippenspiels „Der Hirte und der Weise“ in der Elisabethkirche. Es läuft am Heiligen Abend um 15 und 16.15 Uhr. Das Besondere ist aber, dass die Geschichte nacherzählt wird von einem der Hirten und einem der drei Weisen, die damals dabei waren. Die beiden haben naturgemäß ganz unterschiedliche Sichtweisen und Erinnerungen an das Geschehen damals vor rund 2.000 Jahren. Das führt allerdings zu Differenzen und kleinen Streitereien. Am Ende können sie sich aber doch noch einigen und stehen Hand in Hand an der Krippe. Mit dabei sind wie immer Maria und Josef, der Engelschor und die Wirtsleute von Bethlehem. Gespielt werden sie von Kindern des Kinderchores und von Konfirmandinnen und Konfirmanden der Elisabethkirche. In der Begleitband spielen Arne Hallmann (Keyboard), Mark Stonis (Bass), Marcel Vogel (Cajon), Jan Kröncke (Trompete) und Torsten Kröncke (Gitarre).