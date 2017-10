Wenn der Muskelkater ruft

LAC Langenhagen startet Lauf-Vorbereitungskursus

Langenhagen. Jetzt ist der LAC Langenhagen mit etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Vorbereitungskursus für Wiedereinsteiger und Laufneulinge gestartet. Mit viel Engagement vermittelt das Trainerteam gute Lauftechnik und vor allem den Spaß an gesundem Ausdauersport. Am letzten Sonntag stand in der Sporthalle der IGS für eineinhalb Stunden Funktionsgymnastik, Lauf-ABC, Stabilitäts- und Koordinationsübungen auf dem Programm. Die Gruppe ist mit Begeisterung dabei und der Muskelkater wird herrlich werden. Da merkt man doch gleich, dass man was getan hat. Hochmotiviert trifft sich die Gruppe jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag zum gemeinsamen Training, mit dem gerade in den feuchten Herbsttagen viel für das Immunsystem getan wird. Wer Interesse hat, einmal an einem Probetraining zu den Trainingszeiten Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr teilzunehmen, kann sich per mail an bernd.mueller@lac-langenhagen.de. wenden.