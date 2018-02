Wenn die Erinnerungen hochkommen

Themenwoche "Kriegskinder" läuft vom 20. bis 22. Februar

Langenhagen (ok). Sie sind eine Generation, die oft eine Menge aufarbeiten muss. Kriegskinder haben viele Erinnerungen, die oft hochkommen. Diese Erfahrungen hat auch Claudia Koch, Quartiersmanagerin in Wiesenau, gemacht: "Vieles ist nicht ausgesprochen worden und erreicht miich bei Gesprächen dann ungefiltert." Und Christa Röder, Vorsitzende des Seniorenbeirates, und selbst Kriegskind ergänzt: "Im höheren Alter treten gewisse Traumata auf." Seniorenbeirat und win laden jetzt zusammen Hospizverein, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Mehr-Generationen-Haus sowie der Buchhandlung Böhnert zur Themenwoche "Kriegskinder" ein. Los geht es mit den kostenlosen Veranstaltungen am Dienstag, 20. Februar, um 17 Uhr im Stadtarchiv Langenhagen, wo Stadtarchivarin Heike Brück-Winkelmann mit Zahlen, Daten und Fakten zum Thema aufwartet. So waren in Krähenwinkel beispielsweise 1948 196 Kinder in der Klasse – 111 Einheimische, 90 Flüchtlinge und elf Evakuierte. „Insgesamt haben zwölf Millionen Flüchtlinge im total zerstörten Deutschland Zuflucht gesucht“, weiß Christa Röder. Zum Erzählcafé für Kriegskinder des zweiten Weltkrieges laden dann der Seniorenbeirat und die beiden Studentinnen Jessica Ostendorf und Ylva Kriefe, die gerade ein Projekt über Kriegskinder an der Hochschule Hannover angeschoben haben, ein. Termin: Mittwoch, 21. Februar, um 15 Uhr. Redakteur Simon Benne, zugleich Historiker und Buchautor, wird über die Schicksale der Vertriebenen sprechen. Betroffene haben dann die Möglichkeit, sich auszutauschen und Erlebtes zu verarbeiten. Christa Röder: „Wir haben vor dieses Erzählcafé regelmäßig, auch mit anderen Themen, anzubieten.“ Der Abschluss der Themenwoche geht dann am Donnerstag, 23. Februar, um 15 Uhr im Quartierstreff in Wiesenau über die Bühne. Nicht die Kriegskinder selbst, sondern Angehörige und Freunde sollen dann zu Wort kommen. Das große Oberthema: „Wie gehen wir mit den verschütteten Kriegserinnerungen von Eltern und Großeltern um, auch vor dem Hintergrund von Demenz?“ Die Organisatoren wollen das Thema bewusst nicht ruhen lassen, auch wenn diese Bedenken von einigen Seiten an sie herangetragen worden sind. Jessica Ostendorf: „Jeder hat etwas erlebt, was ihn beeinflusst hat.“