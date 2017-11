Wenn weihnachtliche Gefühle geweckt werden

Kultkino zur Weihnachtszeit am Freitag, 8. Dezember

Langenhagen. Mittlerweile zum 17. Mal findet in der St. Paulusgemeinde Langenhagen an der Hindenburgstraße 85 das Kultkino statt. Der erste Film lief vor vier Jahren in der Weihnachtszeit. In diesem Jahr wird ein Film gezeigt, der weihnachtliche Gefühle weckt.Unter dem Motto "Ist das Leben nicht schön?", erzählt der Film die Geschichte des sozial engagierten Bürgers Georg Baily, der in der Weihnachtsnacht wegen eines Missgeschicks seinen Lebensmut verliert und sich von einer Brücke stürzen will, bis er von einem Engel gerettet und ihm gezeigt wird, wie seine Heimatstadt aussehen würde, wenn er nie geboren wäre. Der Engel führt Baily in Form einer Vision vor, wie die Welt ohne ihn ausgesehen hätte: Wie unglücklich wäre das Leben von so vielen verlaufen! Baily erkennt den wahren Wert seines Lebens und es kommt zu einem großartigen Ende unter dem heimischen Weihnachtsbaum.„Bei diesem Film wird allen warm ums Herz, auch `harte´ Männer bekommen vor Anteilnahme feuchte Augen" so Eberhard Engel-Ruhnke vom Vorbereitungsteam der St. Paulusgemeinde.. Der Film beginnt am Freitag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr, Einlaß ist um 17 Uhr. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt, Glühwein steht bereit.