Wer gewinnt das Fashion-Duell?

Modische Paare treten am 23. September gegeneinander an

Langenhagen (ok). Mode-Duell im CCL. Gesucht werden sechs modebegeisterte Paare, die beim Fashion-Wettkampf gegeneinander antreten wollen. Die Teilnehmer shoppen im Wert von 400 Euro; das Siegerpaar gewinnt einen Centergutschein im Wert von 200 Euro. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. Jedes Pärchen teilt das Budget untereinander auf und kleidet sich gegenseitig ein. Anschließend bewerten sich die konkurrierenden Paare gegenseitig, und auch die Verteter der Modegeschäfte vergeben Punkte. Die Anmeldekarten liegen in den Shops aus. Die Karten müssen ausgefüllt und unterschrieben bis zum 20. September beim Centermanagement im zweiten Obergeschoss des CCL abgegeben werden. Oder einfach per E-Mail an centermanagement@cc-langenhagen.de Die ausgewählten Kandidaten für das Finale am Sonnabend, 23. September, werden bis zum 22. September telefonische oder per E-Mail informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich zur internen Abwicklung der Aktion verwendet.