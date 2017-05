Werte werden vermittelt

Plätze frei für Kinder ab zwei im FEBEL-Spielkreis

Kaltenweide. Ab August gibt es im FEBEL- Spielkreis, der in den Räumen der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirchengemeinde in der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Langenhagen-Mitte stattfindet, wieder freie Plätze für Kinder ab zwei Jahren.Im Spielkreis lernen die Kinder behutsam erste Schritte aus der Familie heraus zu gehen. Geprägt vom christlichen Glauben werden schon früh Werte vermittelt und ein rücksichtsvoller Umgang miteinander gefördert, sodass sich die Kinder angenommen und geborgen fühlen können. Unabhängig von der eigenen Religionszugehörigkeit sind alle Familien willkommen. In kindgerechter Weise wird das Kirchenjahr (Ostern, Pfingsten,Weihnachten und so weiter) gefeiert.An drei Vormittagen wöchentlich ermöglichen zwei Erzieherinnen in einer kleinen überschaubaren Gruppe eine optimale Vorbereitung auf den Kindergarten.Ab sofort werden neue Anmeldungen über das Kitaportal der Stadt Langenhagen entgegen genommen. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter www.febel-ev.de oder bei Waltraud Dachwitz unter der Telefonnummer (0511) 72 49 22 16.