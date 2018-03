Wettkampf der Schützen

Osterpreise nach Schießen verteilt

Engelbostel. Im Schützenverein wurde um die Osterpreise gekämpft. Alle Teilnehmer des Osterschießens erhielten einen Preis. Gewertet wurden die zwei besten Teiler. Extra prämiert wurde der beste Einzelteiler. Diesen schoss Robin Gießelmann mit 1,0 Teiler, der dafür einen Zinnbecher erhielt. Den ersten Platz und damit den ersten Zugriff auf die Preise errang Rolf Vogt. Petra Wagner folgte auf Platz zwei und Dritter wurde Jens Brokmann. Mit einer Spitzenbeteiligung von 40 Mitgliedern waren acht mehr als im Vorjahr am Start. Und davon schossen 20 Schützen unter 50 Gesamtteilern. Außerdem wurd das Spiegelei des Jahres ausgelobt. Nach einer Formel berechnet sich ein Ergebnis, welches erreicht werden soll. Sarah Standke erzielte dieses Ergebnis am nächsten und gewann somit das Spiegelei - so der Bericht von Schützenverein-Pressewart Thomas Ulbig.