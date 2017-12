Wettkampf zum Jahresabschluss

Dritter Sylvesterlauf beim TSV Godshorn

Godshorn. Am Sonntag, 31. Dezember, werden am Spielplatzweg die Laufschuhe geschnürt: Um 11.30 Uhr beginnt der TSV-Sylvesterlauf. Zuerst beginnen die Kinder auf der 600-Meter-Distanz. Erwachsene können dann wahlweise ab 12 Uhr eine Fünf-Kilometer-Strecke oder eine Acht-Kilometer-Strecke laufen. Die Fünf-Kilometer-Strecke kann auch in der Disziplin „Nordic-Walking“ absolviert werden.Start- und Zielpunkt sind jeweils das Bernhard-Ryll-Stadion am Spielplatzweg.Das Startgeld beträgt zwei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder. Jeder Teilnehmer erhält am Ziel ein Glas Saft oder Sekt.Für die Teilnehmer stehen Duschen und Umkleidekabinen bereit.Teilnehmen kann Jeder, eine Mitgliedschaft im TSV Godshorn ist nicht erforderlich. Auch Zuschauer sind herzlich eingeladen, sich am Getränke- oder Grillstand zu laben.Anmeldungen werden per E-Mail an buero@tsv-godshorn.de entgegengenommen. Kurzentschlossene können sich noch am Tag des Laufes bis 11 Uhr auf dem Gelände des TSV Godshorn am Spielplatzweg anmelden.