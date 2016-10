Kabarettist "HG Butzko" gastiert im daunstärs

Langenhagen. Der Verein Klangbüchse präsentiert in seinem Mimuse-Programm den Kabarettisten "HG Butzko" am Donnerstag, 20 Oktober, um 20 Uhr im daunstärs. Unter dem Titel "Wie blöd kann man sein" geht der mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Künstler den Religionsstiftern auf den Grund: Als Captain Kirk und Mr Spock mal einen entfernten Himmelskörper besuchten, kamen sie anschließend zu dem Fazit: „Es gibt keine menschliche Intelligenz auf diesem Planeten." Das funkten sie zur Erde. Einem Planeten, auf dem vor tausenden Jahren ein paar Leute Stimmen hörten, über die anschließend Bücher geschrieben wurden, worin zu lesen war, dass man so leben muss, wie in diesen Büchern geschrieben steht, oder man kommt in die Hölle. Das Erstaunliche ist nicht, dass diese Bücher Weltbestseller wurden. Das Erstaunliche ist, dass bis heute Milliarden von Menschen ihr Leben nach diesen Büchern ausgerichtet haben. Die einen wollen dabei einen säkularen, die anderen einen Gottesstaat, die einen mit friedlichen Mitteln, die anderen mit AstroTV.Aber ob Dschihadisten im Nahen Osten oder Evangelikale im wilden Westen, selbst CDU/CSU berufen sich in ihrem Namen auf einen Religionsstifter, und auch wenn sie sich in der Wahl ihrer Methoden unterscheiden, so haben sie alle etwas gemeinsam: Sie vermischen in übergriffiger und unzumutbarer Weise Religion mit Politik.Wobei unterschieden werden muss zwischen Religionen und Religiösität. Religiösität ermöglicht dem Einzelnen eine Beziehung zum Ganzen. Religionen sind Kartelle zur Durchsetzung von Machtinteressen. Höchste Zeit also für einen gläubigen Atheisten. Und wer wäre da nicht besser geeignet, als "HG Butzko", Dauergast in allen Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens. Stets tagesaktuell kommt sein satirisch-politisches Kabarett ohne Gebetsmühlen und Moralpredigt aus. Er jongliert nicht mit Keulen, sondern mit Gedanken, und wenn er singt, dann ist es das Hohelied der Menschlichkeit. Im Namen des Geistes, des Herzens, und der heiligen Lust am Leben. Da weiß man, was man hat. Amen!