Lehrer in der Grundschule bekommen mehr Platz

Engelbostel (gg). „Im Lehrerzimmer ist es zu eng. Die Lehrer sitzen bei der Arbeit quasi wie die Hühner auf der Stange“, erklärte Carsten Busch, Leiter des städtischen Hochbaus, zum notwendigen Anbau an der Grundschule. Der soll Anfang nächsten Jahres realisiert werden, wird 365.000 Euro kosten. Zum Innenhof hin wird es einen Außenwand-Durchbruch geben, um den Raum dann zu vergrößern. Auch für Gespräche mit Eltern soll es mehr Möglichkeiten geben. „Und der marode Sanitärbereich an der Turnhalle wird dann auch gleich saniert“, kündigte Carsten Busch weiterhin an. Das Stuhllager, das bisher in einem Container zu finden ist, wird im Gebäude integriert.