Für Abteilungsleiter Ralph Gureck steht der Mensch beim Marketing im Mittelpunkt

Langenhagen (ok). Er denkt in Prozessen und Projekten, nicht in Zuständigkeiten und Aufgaben – Ralph Gureck, Leiter der Abteilung und Kommunikation, stellt nach etwa 100 Tagen seine Ideen und Vorstellungen vor. Stadtmarketing – eine Aufgabe, die originär gar nicht in seiner Stellenbeschreibung stehe, ist für ihn eine fortlaufende Entwicklung, für die es keinen zeitlichen Rahmen gibt. Es basiere auf den fünf Säulen Standort-Marketing, Tourismus-Marketing, Veranstaltungs-Marketing, City-Marketing und Verwaltungs-Marketing. „Wir starten mit dem Verwaltungs-Marketing, das Bürger und Politik, also den öffentlichen Bereich, anspricht“, erläutert Ralph Gureck sein Konzept. Ganz wichtig sei auch ein Leitbild für die Stadt, das nicht von heute auf Morgen entstehe und dann und wann auch überarbeitet werden müsse. Gureck zieht einen Vergleich: „Langenhagen ist wie ein 54.000-Teile-Puzzle, und Kaltenweide beispielsweise wie ein 7.800-Teile-Puzzle“. Jetzt gelte es, viele kleine Puzzle zu einem großen Puzzle zusammenzusetzen. Damit sich so ein gemeinsames Bild ergebe. Es brauche Bürger, die mitmachen und an einem Strang ziehen. „Und es kann nur funktionieren, wenn man es zusammen macht“, sagt Gureck. Bürgermeister Mirko Heuer ergänzt: „Einfach die Schublade rausziehen und etwas Fertiges rausziehen funktioniert nicht.“ Schwerpunkte müssten gesetzt werden – so sei City-Marketing in Langenhagen wahrscheinlich erst einmal sinnvoller, als sich auf das Thema Tourismus zu konzentrieren. Neue Netzwerke müssten geschaffen, die, die schon vorhanden sind, intensiviert werden. Ralph Gurecks These: „Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.“ Gerade auch beim Wettbewerb um neue Unternehmen. Wichtig sei es, lokale Akteure vor Ort zu binden und ihr Engagement für den Standort zu stärken. Innerhalb der Abteilung 13, für die Ralph Gureck im Langenhagener Rathaus zuständig ist, wir es Umstrikturierungen geben: Geplant ist es, zwei zusätzliche Stellen zu schaffen, die noch von der Politik abgesegnet werden müssen. Ein Ehrenamtskoordinator für Kinder, Jugendliche und Familien und ein Marketingmanager in Sachen Direkt- und Dialogmarketing sowie soziale Medien.