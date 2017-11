Wie wird das Leben für Senioren in der Stadt?

Zweite Veranstaltung zum Thema Demografie am Freitag, 1. Dezember

Langenhagen (ok). Demografie in Langenhagen Teil II. Der Seniorenbeirat lädt Interessierte für Freitag, 1. Dezember, von 14.30 bis 18 Uhr unter dem Motto "Älterwerden als Chance" in den Ratssaal ein. War es bei der ersten Auflage der Quartierstreff in Wiesenau, so steht in diesem Mal das Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße im Mittelpunkt. Nach einem Begrüßungskaffee, einer kurzen Einführung und einem Rückblick auf die Veranstaltung Demografie stellt Leiterin Christine Paetzke-Bartel die Einrichtung ab 15.15 Uhr in ihrem Vortrag "Mitten in Langenhagen für alle" vor. Ab 15.45 Uhr referiert Stadtbaurat Carsten Hettwer zum Thema "Wie werden wir zukünftig in Langenhagen leben? Bauen, Kunst, Kultur, Sport für Senioren" Nach einerr Kaffeepause spricht Seniorenbeiratsmitglied Bärbel Reinhard ab 16.45 Uhr über "Ruhestand". "Mobilität – Realität, Wünsche, Visionen..." – so der Titel des Referats von Eva Hannak vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover. Sie wird auch einer Expertenrunde angehören, die ab 17.30 Uhr zum Abschluss der Veranstaltung unter dem Stichwort "Senioren 2030" diskutiert und Fragen beantwortet. Auch mit auf dem Podium: Dieter Palm und Eckhard Kesse vom Seniorenbeirat, Carsten Hettwer und Christine Paetzke-Bartel. Christa Röder, Vorsitzende des Seniorenbeirats, macht deutlich: "Der Altenhilfeplan Langenhagen un der siebte Altenbericht der Bundesregierung sollten Grundlage für politisches Handeln sein, um ein gutes Leben im Alter zu gewährleisten."