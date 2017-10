"Wine & Sale" bei famila

Extra-Abteilung an vier Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Langenhagen (ok). Thies Kruse, Marktleiter bei famila an der Hans-Böckler-Straße, hat oft die zündende Idee, was neue Aktionen im Warenhaus angeht. Das Neueste: "Wine & Sale" in einem abgetrennten Bereich des Marktes. Eine originelle Kombination – auf der einen Seite 20 verschiedene Weinsorten der renommierten Marke Rindchen und des famila-eigenen Labels Schneekloth sowie diverse Spirituosen, auf der anderen Seite jede Menge Restposten. Einige Beispiele:Textil, Nonfood oder Spielzeug. Da wird sicher das ein oder andere Weihnachtsgeschenk darunter sein. Wer sich ein bisschen umsehen und stöbern möchte: Diese besondere Abteilung an der Hans-Böckler-Straße hat immer montags, donnerstag, freitags und sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet.