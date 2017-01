Rabatt-Coupons mit goldenen Stickern

Langenahgen. Winter Sale! Im CCL hat der Winterschlussverkauf begonnen und läuft noch bis Sonnabend, 4. Februar. Großzügig sind vielfältige Angebote in der Ladenstraße aufgebaut. Zahlreiche rabattierte Artikel sind natürlich in allen Shops zu finden, und dort gibt es auch gute Tipps für das Mitmachen bei der Rabatt-Coupon-Aktion.Die Coupon-Aktion läuft noch bis zum 4. Februar. Kombiniert ist ein Gewinnspiel. Mit einigen Couponflyern kann man einen Centergutschein in Höhe von 25 Euro gewinnen. Wer einen von fünf goldenen Couponstickern findet, gewinnt den Centergutschein.Die Rabatt-Coupons sind auch auf der Internetseite www.ccl-langenhagen.de/offer/winter-sale-2/ als Download zu finden, aber natürlich werden in den CCL-Shops ausreichend Couponflyer zur Verfügung stehen.