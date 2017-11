Winterkönig und Erntepokal

Weihnachtsparty im Schützenhaus

Kaltenweide. Zum ersten Mal veranstaltete der Schützenverein Kaltenweide jetzt eine „Weihnachtsparty“. In den Jahren zuvor wurde traditionell zum Winterball oder zur Weihnachtsfeier geladen, doch in diesem Jahr sollte es eine gelungene „Party“ werden. 80 Personen füllten den aufwändig geschmückten Saal und lauschten dem ersten Vorsitzenden, Axel Siebert, gespannt bei der Siegerehrung zum Winterkönig und dem Erntepokal. Diesjähriger Winterkönig und damit Gewinner der Bayernscheibe ist Daniel Hose mit einem Doppelteiler von 27,59. Es folgten auf Platz zwei Marco Panning (29,62) und auf Platz drei Melanie Bulitz (33,42). Den Erntepokal sicherte sich Stefan Gläser mit einem Doppelteiler von 19,64 vor Diana Lippoldt (20,00) und Ralf Seeßelberg (23,02). Das köstliche Essen überzeugte und die gute Musik der „Burning Chips“ sorgte für ein geselliges und freudiges Miteinander. Bis tief in die Nacht wurde zusammen getanzt und so waren sich am Ende alle sicher – eine Fortsetzung folgt.