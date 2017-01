Treffen am 22. Januar am Waldsee

Krähenwinkel (ok). Mit Kind und Kegel durch die Feldmark: Die CDU Krähenwinkel lädt für Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr zur Winterwanderung ein. Treffpunkt ist am Parkplatz des Waldsees; der Abschluss des Tages soll in den Waldseeterrassen stattfinden. Für Marschverpflegung unterwegs ist gesorgt; der Kostenbeitrag fürs Mittagessen liegt bei zehn Euro.