"Wir sind Gedächtnis"

Lesung mit Martin Korte am 20. Februar

Langenhagen. Gedächtnis ist der Stoff, aus dem unsere Persönlichkeit gemacht ist: Eine Veranstaltung mit dem Neurobiologen Martin Korte am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 17 lädt ein zu einer Reise durch die Welt in unserem Kopf. Sie beginnt beim autobiographischen Gedächtnis und zeigt, dass Erinnerungen bei jedem Abrufen neu konstruiert werden. Über die unbewussten Seiten des Gedächtnisses, zu denen Routinen und Intuitionen gehören, führt sie zu den Arbeitsweisen der Neuronen bis hin zu den Rollen, die der Schlaf und das Vergessen für unsere Gedächtnisprozesse spielen. Kortes These ist: Erinnerungen sind nicht nur eine Anhäufung von Wissen und Einzelheiten unserer Autobiographie, sondern der Stoff, aus dem unsere Identität geschnitzt ist. Anders gesagt: Wir Menschen sind unser Gedächtnis - und unser Gedächtnis sind wir. Martin Korte ist Professor für Neurobiologie an der Technischen Universität Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind die zellulären Grundlagen von Lernen und Erinnern ebenso wie die Vorgänge des Vergessens.Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldung: VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.