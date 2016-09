Wirkstoffe entdecken

VHS-Seminar am 22. September

Langenhagen. Ätherische Öle sind Wirkstoffe der Natur, die die Haut durchbluten, entspannen, glätten und reparieren. Heilungsprozesse, beispielsweise bei Insektenstichen, Narben, Blutergüssen, können beschleunigt werden. Verschiedene Samenöle und das kostbare Sanddornöl haben einen pflegenden Einfluss auf alle Hautfunktionen. In dem Seminar am Donnerstag, 22. September, von 19.30 bis 21.45 Uhr werden die pflegenden Öle vorgestellt; anschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich ein individuelles Körperöl zu mischen.Anmeldungen: persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.