Diskussion mit Rainer Fredermann am Mittwoch, 12. Oktober

Krähenwinkel. Der CDU-Ortsverband Krähenwinkel lädt ergänzend zum Infostand am kommenden Sonnabend, 7. Oktober am Grüngutannahmeplatz auf dem Hof Schmidt-Nordmeier, Krähenwinkel zu einem „Wo drückt der Schuh?“-Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann ein. Die Gesprächsrunde mit dem CDU-Landtagskandidaten für den hiesigen Wahlkreis findet am Mittwoch, 12. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel statt und beginnt um 19.30 Uhr. Allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern soll in der Gesprächsrunde die Möglichkeit gegeben werden mit Rainer Fredermann aktuelle Themen der Landespolitik zu erörtern und zu diskutieren. Eine Möglichkeit, einem aktuellen Mitglied des niedersächsischen Landtages zum Beispiel über Probleme im Alltag zu informieren und seine Meinung hierzu zu hören.