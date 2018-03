Wo sich das braune Langohr wohlfühlt

Naturwald nördlich der Niederrader Allee eingeweiht

Langenhagen (ok). Freie Bahn für braunes Langohr, Schwarzspecht und Abendsegler: Der zweite Naturwald in Langenhagen – zwischen Niederrader Allee und Rieselfeldern – mit einer Fläche von zwei Hektar ist seiner Bestimmung übergeben worden. Der erste ist im Kananoher Forst. „Hier findet keinerlei Pflege statt; es laufen natürliche Prozesse ab.“ Dauerpflege ist aus Sicht der Stadtverwaltung ausgeschlossen. Totholz werde nicht weggeräumt, genauso wenig wie umgekippte Bäume. Außerdem gebe es in dem alten Baumbestand – 50 bis 200 Jahre alt – viele Nisthilfen. Seltene Arten können sich dem Laubwald mit vielen morschen Bäumen dann entfalten. Biologische Vielfalt ist angesagt, zehn Prozent der Landesforsten in Niedersachsen sollen Naturwald werden.