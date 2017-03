Querbeet zum Staunen am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr

Langenhagen. Unter dem Motto „Wunder gibt es immer wieder“ steht der nächste Querbeet Gottesdienst in der Elisabethkirche am Sonntag , 2. April um 18 Uhr.Wer glaubt heute noch an Wunder? Die meisten Menschen sehen die Welt wohl eher mit rationalen Augen an. Und doch gibt es immer wieder Dinge, die Menschen zum Staunen bringen können und manches, was nicht zu erklären ist. Darauf soll der Blick gerichtet werden in dem Abendgottesdienst, durch den die Moderatorinnen Rita Kischlat und Annika Luehr führen werden. Natürlich werden auch Wundergeschichten aus der Bibel zur Sprache kommen und dabei wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung sie für moderne Menschen heute noch haben können?Das Querbeet-Team mit Pastor Torsten Kröncke hat sich wieder einiges einfallen lassen, was auch die Besucher zum Staunen und zum Mitmachen bringen wird. Mit dabei ist natürlich die Querbeet-Band, die Popsongs zum Thema spielen wird.