Yesidische Gruppe

Langenhagen (ok). In der nächsten Sitzung des Integrationsbeirates geht es unter anderem um das Thema „Fahrradfahren für Frauen mit Migrationshintergrund“. Außerdem stellt sich eine yesidische Frauengruppe vor. Termin ist am Dienstag, 26. September, um 18.30 Uhr im Sitzungsraum I im Rathaus. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.