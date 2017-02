Zahlen aus dem Haushaltsplan

Faltblatt zum Mitnehmen im Rathaus

Langenhagen (gg). Einen groben Einblick in den städtischen Haushaltsplan für das Jahr 2017 liefert ein Flyer, der nun im Rathaus und in den Verwaltungsstellen zum Mitnehmen ausliegt. Unter dem Titel „Taschenhaushalt to go“ werden Erträge, Aufwendungen, Investitionen und Finanzierungen aufgezeigt. „Da wird es immer wieder Änderungen geben“, erklärt Bürgermeister Mirko Heuer bei der Präsentation, was bei einem Plan in der Natur der Sache liege. Ralph Gureck, Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation, ergänzt: „Mit dem hauseigenen Drucker wird ständig nachgeliefert.“