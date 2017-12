Zehn Jahre Friseursalon haarzweio

Kleine Feier am Sonnabend, 6. Januar

(gg). Eine Frisur ist mehr als ein Haarschnitt. Eine Frisur kann ein Lebensgefühl bewirken, so die Überzeugung im haarzweio-Team. Friseurmeister René Ohme hat gemeinsam mit seiner Frau Andrea Ohme vor zehn Jahren das Geschäft an der Schützenstraße unter dieser Leitlinie eröffnet und der Erfolg gibt ihnen recht. Im Team mit fünf Mitarbeiterinnen zeigen sie ihren Kunden neue Trends auf. Die individuellen Wünsche der Kunden stehen aber an erster Stelle.Ein virtueller Rundgang durch den Salon ist auf der Internetseite www.haarzweio.de möglich, doch ein realer Besuch macht noch viel mehr Spaß: viel Platz, viel Licht und eine super schicke Ausstattung machen den Aufenthalt angenehm. Da möchte man so schnell nicht wieder weg. Damen, Herren und Kinder werden im haarzweio verwöhnt, das Preisniveau bleibt im angenehmen Segment. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Um Terminabsprache wird gebeten: Telefon (0511) 72 48 444. Bis zum Jahresende ist das haarzweio-Team für die Kunden da, vom 2. bis 6. Januar gibt es eine kurze organisatorische Pause, doch am Sonnabend, 6. Januar, wird das zehnjährige Bestehen gefeiert: Stammkunden treffen sich ab 14 Uhr zum Umtrunk – ein kleines geselliges Angebot. Auch für Interessierte, die das haarzweio-Team kennenlernen möchten, sind herzlich willkommen. Es gibt zahlreiche Parkplätze direkt vor dem Geschäft oder im Parkhaus an der CCL-Westseite.