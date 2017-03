Zehn Quadratmeter brannten

Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff

Langenhagen. Schon wieder hieß die Meldung "Flächenbrand" und wieder ging es zur Breslauer Straße in Richtung Truppenübungsgelände. Eine aufmerksame Passantin hatte das Feuer bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Gruppenführer Christian Hasse war nach kurzer Zeit mit dem Tanklöschfahrzeug an fast derselben Stelle, wo es zwei Tage zuvor bereits zu einem Flächenbrand gekommen war. Am heutigen Mittwochnachmittag um 17.40 Uhr umfasste die Brandstelle allerdings nur etwa zehn Quadratmeter, das Feuer war bereits von allein erloschen. Die freiwilligen Kräfte übernahmen Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff und rückten nach wenigen Minuten wieder ein.