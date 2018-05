Zeitgeschichte in Fotos

Exkursion nach Wolfsburg am 16. Juni

Langenhagen. Eine Exkursion der Volkshochschule und des Kunstvereins führt am Sonnabend, 16. Juni, von 10 bis 18 Uhr nach Wolfsburg. Dort zeigt das Kunstmuseum die Ausstellung „Robert Lebeck. 1968“. In der Ausstellung werden die roten Fäden des Jahres zwischen Aufbruch, Protest, Beharren und Scheitern anhand beispielhafter Fotografie-Serien sichtbar, die der im Jahr 2014 verstorbene deutsche Fotojournalist und Sammler Robert Lebeck in New York, Bogotá oder Wolfsburg erstellt hat. Ob das Thema "Geschiedene Frauen", Rudi Dutschke in Prag, Robert F. Kennedys Beerdigung oder Beuys auf der documenta lautet: Stets trifft in Robert Lebecks Arbeiten verdichtete Zeitgeschichte auf starke Fotoreportage sowie Fotokunst. Die Exkursion kostet 53 Euro einschließlich Bahnfahrt und Führung durch die Ausstellung. Anmeldeschluss ist der 1. Juni.Anmeldungen werden persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegengenommen.