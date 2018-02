Dündar Karahamza berichtet

Langenhagen. Dündar Karahamza berichtet am Sonnabend, 10. Februar,aus seinem Leben „mein Leben als Moslem – mein Leben als Christ“ um 11 Uhr in der Begegnungsstätte am Brinker Park, Fuhrenkamp 26. Um 14:30 Uhr stellt sich der Verein Kaleb (Hilfe für Schwangere) vor.