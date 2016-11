Caren Marks informiert zur THW-Ausstattung

Langenhagen. „In den Haushaltberatungen zum Haushalt 2017 hat die SPD-Bundestagsfraktion das Technische Hilfswerk (THW) massiv gestärkt", teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete im hiesigen Wahlkreis Caren Marks mit. Da der Fahrzeugbestand des THW überaltert ist, wurde ein Fahrzeugprogrammvon 100 Millionen Euro bis 2023 beschlossen. Bereits im nächsten Jahr wird das THW damit voraussichtlich 188 neue LKW und Bergungsräumgeräte beschaffen können. Zur Stärkung des Ehrenamtes werden außerdem 3,2 Millionen Euro für eine Kampagne zur Helfer- und Nachwuchsförderung bereitgestellt.Die Abgeordnete erläutert ferner, dass das THW auch personell erneut gestärkt und die Stellenstruktur verbessert werde: „Nach 208 zusätzlichen Stellen im letzten Jahr haben wir 144 zusätzliche Stellen als Unterstützungskräfte für die Ortsverbände beschlossen. Noch wichtiger ist es aber, den Beschäftigten längerfristig Perspektive zu bieten. Mit einem Hebungsprogramm im Umfang von 167,5 Stellen wird der hohen Personalfluktuation bei technisch orientierten Funktionen entgegen gewirkt und das großartige Engagement des THW-Personals gewürdigt.”„Mit dem 2015 beschlossenen 27 Millionen Euro umfassenden Bau- und Sanierungsprogramm für marode THW-Unterkünfte, der dauerhaften Erhöhung der Mittel für die Ortsverbände um acht Millionen Euro in diesem Jahr, dem nun beschlossenen Fahrzeugprogramm, dem Stellenaufwuchs im vergangenen und in diesem Jahr und den 167,5 Hebungen haben wir in dieser Legislaturperiode insgesamt für außerordentlich erfolgreiche Jahre des THW sorgen können", betont Caren Marks. Dies komme auch den THW-Ortsverbänden Burgdorf, Wunstorf und Hannover Langenhagen zugute.