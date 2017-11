Lotto-Sport-Stiftung unterstützt integratives Bewegungsprojekt in der Emmaus-Kita

Langenhagen (ok). Sport und Integration – die beiden Schwerpunkte, für die die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung – vor acht Jahren vom Land Niedersachsen ins Leben gerufen – zuständig, passen in der Emmaus-Kita genau. In der kirchlichen Einrichtung steht nicht nur die Religion im Vordergrund, sondern auch vor allen Dingen auch Bewegung und Sprache. Die Kindertagesstätte liegt in Wiesenau, ist eine so genannte Erschwernis-Kita mit einem Migrantenanteil von 75 Prozent. Die Stiftung arbeitet projektbezogen; die Kita hat sich erfolgreich um eine Förderung beworben. Und so laufen seit den Sommerferien vier Stunden, in den die Mädchen und Jungen mit einem Bewegungsparcours motorisch gefördert werden. Mit im Boot sind Karin und Osman Yanar von Verein „Pro Judo“, die die Kinder fordern, unterstützen und ihnen mit Sprüchen wie „Zusammen sind wir bärenstark“ auch das nötige Selbstbewusstsein einimpfen. Sönke Burmeister und Clemens Kurek von der Stiftung machten sich jetzt selbst ein Bild von der Umsetzung des Projektes und waren begeistert. So würden Kinder von der Straße geholt, in die Gesellschaft integriert und auch früh an den Sport herangeführt. Eine Möglichkeit, die sie sonst im Elternhaus vielleicht gar nicht hätten. Geschäftsführer Sönke Burmeister: „Sport und soziale Arbeit passen gut zusammen und werden hier von Karin und Osman Yanar idealerweise miteinander verknüpft, weil die beiden über die entsprechenden sozialen Kompetenzen verfügen.“ Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung bewilligt rund 800 Projekte im Land pro Jahr, schüttet dabei zwischen drei und 3,5 Millionen Euro aus. Etwa 1.000 Bewerbungen gehen ein; einige Anträge müssen abgelehnt werden. Anträge können unbürokratisch gestellt; auch Randsportarten werden gefördert. Kita-Leiterin Martina Schreiber stellt einen hohen Bildungsanspruch an ihre Einrichtung; stellt noch einen weiteren Antrag bei der Stiftung auf Verlängerung des Projektes bis März. Und die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung ist auch noch an anderen Stellen in Langenhagen aktiv. So werden zum Beispiel die Fechtfreunde Hannover, die in der IGS Langenhagen trainieren, unterstützt, die Lady Scorpions, der Niedersächsische Poloclub und auch der Integrationsbeirat mit seiner internationalen Weihnachtsfeier.