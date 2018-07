Zwei Entenfamilien gerettet

Feuerwehrmänner helfen Küken in Not

Langenhagen. Neun Küken irrten mit der Entenmutter am Freitag um 16.30 Uhr auf der Straße Bahndamm umher. Sie wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr Krähenwinkel eingefangen und am Waldsee ausgesetzt. Ebenso eine Entenfamilie, die auf einem Dach an der Ostpassage im Zentrum, zum Abmarsch bereit, aber gefangen war. Vier Küken und Entenmutter wurden von den Einsatzkräften am Donnerstag vergangener Woche mittags in Gewahrsam genommen und am Waldsee ausgesetzt.