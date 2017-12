Zwei gelungene Theaterstücke

Wieder gute Unterhaltung bei Weihnachtsfeier des DRK Krähenwinkel

Krähenwinkel (ok). Zwei Tage Weihnachtsfeier – zwei Tage ein voller Saal im Dorfgemeinschaftshaus. Das Konzept des DRK Krähenwinkel für die Einzelgäste, Vereine und Altenheime ist wie in jedem Jahr zum Weihnachtsfest aufgegangen. Die Schüler der Krähenwinkeler Grundschule überzeugten mit ihrem Theaterstück und vor allen Dingen mit der Textpassage "Mon Dieu, ich falle in Ohnmacht." Musikalisch gab es tolle Unterhaltung der kleinsten Violinschülerinnen von Irma Flötling. Und beim Theaterstück der DRK-Theatergruppe ging es um ein verdächtiges Paket, das im Endeffekt doch vertauscht worden ist. Und dabei kam dann raus: "Der Eine ist eben Nichtraucher, der Andere mag Likör."